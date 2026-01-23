Genova, ancora sangue nel centro storico, uomo aggredito a Principe

Genova – Ancora violenza nel centro storico dove ieri sera si è consumata una violenta aggressione a colpi di cocci di bottiglia ai danni di un uomo, in via Fanti d’Italia, davanti alla stazione ferroviaria di Principe.

A dare l’allarme i passanti che, intorno alle 20, hanno sentito le grida di una persona che chiedeva aiuto. L’uomo, 40 anni, era stato accerchiato da tre malviventi che lo hanno picchiato selvaggiamente e lo hanno ferito usando i cocci di alcune bottiglie.

Le chiamate al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine e l’aggredito, ferito in modo grave, è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza all’ospedale Galliera dove sono state riscontrate diverse ferite da taglio.

L’uomo è passato rapidamente dal pronto soccorso alla sala operatoria per un delicato intervento chirurgico.

Le indagini, scattate immediatamente, hanno portato all’identificazione e al fermo delle tre persone accusate dell’aggressione violenta.

Oggi verranno ascoltate dal magistrato che segue il caso per cercare di ricostruire le motivazioni e le circostanze della feroce aggressione.

