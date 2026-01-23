Allerta Neve in Liguria sino alla mezzanotte

Liguria – Scatterà alle 12 di oggi, venerdì 23 gennaio 2026 e proseguirà, salvo modifiche, sino alla mezzanotte, l’Allerta Neve diffusa da Arpal a seguito delle previsioni meteo per le prossime ore. In arrivo ben due diverse perturbazioni che interesseranno la Liguria. La prima sta raggungendo la nostra regione portando nevicate abbondanti nella zona D (Versanti padani di ponente) e sulla zona E (Versanti padani di levante).

Previsto sin dal mattino cielo coperto o molto nuvoloso con piogge sparse ed intermittenti, più insistenti dal pomeriggio a Levante.

Si segnalano deboli nevicate, localmente moderate al pomeriggio, sui versanti padani con quota neve fino a 300-400 m su D e Valle Scrivia, 700- 900 m su Val Trebbia e Val d’Aveto e spolverate sulle zone interne di B.

Venti in rinforzo fino a 40-50 km/h da nord, nordovest sul Centro-Ponente, da est-sudest lungo la costa di Levante.

Nelle zone interne centrali possibile anche il fenomeno del gelicidio con la pioggia che si congela sulle cose per effetto del forte freddo e le ricopre di uno strato di ghiaccio.

Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità per la viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali delle zone D ed E.

Il calo delle temperature unito ad una ventilazione moderata, a tratti forte, favorirà inoltre disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne della regione.

Quella di sabato sarà ancora una giornata perturbata per l’arrivo di un nuovo fronte. Dopo una mattinata senza precipitazioni, dal pomeriggio rapido peggioramento con neve, anche moderata, sui versanti padani della regione e zone interne tra Savonese e Genovesato con la possibilità, in occasione dei rovesci più intensi, di qualche fiocco anche sulla costa del Savonese.

