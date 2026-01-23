Meteo Liguria, forte peggioramento con pioggia e neve sui rilievi

Ben due diverse perturbazioni interesseranno la Liguria tra oggi, venerdì 23 gennaio 2026 e domani. Porteranno sulla nostra regione piogge, vento forte e nevicate anche a quote molto basse sull’Appennino specie nel pomeriggio-sera di sabato.

Un parziale miglioramento è atteso per domenica 25 gennaio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Nuvolosità aumentata nel corso della notte su tutta la regione.

In mattinata risalita di precipitazioni deboli o moderate dal mare verso il settore centro-orientale.

Nevicate oltre i 600-650 metri sui versanti padani centrali, 700-800 metri sui rilievi del levante, più asciutto il tempo a ponente.

Nel pomeriggio ed in serata estensione delle precipitazioni deboli o moderate a tutta la regione, ma sempre in modo intermittente ed intervallate da alcune pause.

Quota neve in calo fino ai fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, con intrusioni fino a 400-500 metri lato costa tra Savonese e Genovese occidentale.

Quota neve oltre 600-700 metri tra Trebbia e Aveto, 900 metri sui restanti settori.

Venti inizialmente deboli da nord sul centro-ponente della regione, ma in progressivo rinforzo fino a forti in serata con calo delle temperature. Deboli orientali al levante e moderati da nord-est su estremo ponente.

Mare stirato sotto costa, in genere mosso al largo

Temperature in aumento sui valori minimi, massime in calo specie sul settore centrale e nelle aree interne.

Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+8°C e massime tra +6°C/+11°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+ 1°C e massime tra +2°C/+3°C.