Meteo Liguria, forte peggioramento con pioggia e neve sui rilievi

Redazione Liguria
0

meteo Liguria venerdì 23 gennaio 2026Ben due diverse perturbazioni interesseranno la Liguria tra oggi, venerdì 23 gennaio 2026 e domani. Porteranno sulla nostra regione piogge, vento forte e nevicate anche a quote molto basse sull’Appennino specie nel pomeriggio-sera di sabato.
Un parziale miglioramento è atteso per domenica 25 gennaio.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:
Nuvolosità aumentata nel corso della notte su tutta la regione.
In mattinata risalita di precipitazioni deboli o moderate dal mare verso il settore centro-orientale.
Nevicate oltre i 600-650 metri sui versanti padani centrali, 700-800 metri sui rilievi del levante, più asciutto il tempo a ponente.
Nel pomeriggio ed in serata estensione delle precipitazioni deboli o moderate a tutta la regione, ma sempre in modo intermittente ed intervallate da alcune pause.
Quota neve in calo fino ai fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, con intrusioni fino a 400-500 metri lato costa tra Savonese e Genovese occidentale.
Quota neve oltre 600-700 metri tra Trebbia e Aveto, 900 metri sui restanti settori.
Venti inizialmente deboli da nord sul centro-ponente della regione, ma in progressivo rinforzo fino a forti in serata con calo delle temperature. Deboli orientali al levante e moderati da nord-est su estremo ponente.
Mare stirato sotto costa, in genere mosso al largo
Temperature in aumento sui valori minimi, massime in calo specie sul settore centrale e nelle aree interne.
Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+8°C e massime tra +6°C/+11°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+ 1°C e massime tra +2°C/+3°C.

