Ancora Allerta Neve in Liguria a partire dalla serata

E’ terminata alle 2 della scorsa notte ma riprenderà alle 18 di oggi, sabato 24 gennaio 2026, l’Allerta Gialla per Neve diramata da Arpal a seguito delle previsioni meteo per le prossime ore.

Allerta Gialla che interesserà la zona D (Versanti padani di ponente) e la zona E (Versanti padani di levante) dalle 18:00 alle 23:59

Una vasta depressione atlantica continua a convogliare sulla Liguria un flusso umido che portano precipitazioni diffuse che si trasformano in nevicate sui rilievi.

La quota neve è in calo, fino a fondovalle sull’area D e sulla Valle Scrivia, fino a 800- 900 m su Aveto e Trebbia.

Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali delle zone D ed E

Si segnala anche la possibilità su Stura, Scrivia e Trebbia di locali fenomeni di gelicidio (pioggia che ghiaccia a contatto con il terreno)

Il calo delle temperature unito ad una ventilazione moderata, a tratti forte, favorirà inoltre disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree centrali della regione (zona B).

Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali su A orientale e B, da est, sudest sulla costa di C.