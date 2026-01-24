Genova, ancora un pedone travolto ad Albaro

Genova – Ancora un grave incidente stradale sulle strade genovesi ed ancora un pedone travolto.

Forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia all’origine, questa mattina, del brutto incidente stradale che ha coinvolto una 82enne travoolta da uno scooter.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 in via Zara, nell’elegante quartiere di Albaro.

Per cause da accertare, uno scooter che percorreva la strada in direzione mare ha travolto una donna di 82 anni che si trovava in prossimità dei cassonetti dei rifiuti.

Non è chiaro se lo scooter abbia perso il controllo o se la pensionata stesse attraversando la strada.

L’impatto, violentissimo, ha fatto cadere l’anziana che ha battuto la testa a terra mentre la persona sullo scooter è stata scaraventata ad alcuni metri di distanza.

Un medico anestesista di passaggio ha subito soccorso la pensionata ed è rimasti sino all’arrivo dei mezzi di soccorso.

La donna ha riportato un trauma cranico con emorragia e un sospetto trauma costale.

All’arrivo dell’ambulanza della Croce Bianca Genovese è stata distesa sulla speciale barella che evita traumi alla colonna vertebrale ed è stata condotta in codice giallo presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Lo scooterista, un 36enne, cadendo dal mezzo -anche a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia- nel tentativo di schivare la donna, ha riportato traumi alla clavicola ed è stato ospedalizzato in codice verde presso lo stesso ospedale da altra P.A..

È intervenuta la Polizia Locale per i rilievi; viabilità fortemente rallentata.