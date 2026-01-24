Genova, morto a 30 anni giocando a calcio: autopsia sul corpo di Giampiero Garrido

Genova – E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Giampiero Garrido, il ragazzo di 30 anni morto mentre stava giocando a calcio insieme ad un gruppo di amici a Sestri Ponente giovedì sera.

Il 30enne ha accusato un malore che ha reso inutili i tentativi di soccorso portati avanti dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Dopo aver cercato di rianimarlo a lungo, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Garrido lascia una moglie e tre figli piccoli.

Il suo corpo era stato riconsegnato inizialmente alla famiglia per organizzare i funerali, ma la Procura è tornata sui suoi passi e ha deciso di disporre l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

A modificare le scelte del pubblico ministero sarebbero stati alcuni dettagli emersi durante le indagini: la vittima è risultata tesserata per una società di seconda categoria, l’Asd Recreativo, inoltre il medico curante gli avrebbe sconsigliato di praticare sport a causa di alcuni suoi problemi di salute.

