Imperia, incidente tra moto e furgone: grave un uomo

Imperia – Un grave incidente è avvenuto intorno a metà pomeriggio in via D’Annunzio ad Imperia, dove un furgone e una moto si sono scontrati.

Secondo le prime informazioni, stavano arrivando dalle direzioni opposte e si sono scontrati in un impatto molto violento. Ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato traumi e fratture.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasferirlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarirne la dinamica e gestito il traffico che si è creato nella zona.

