Maltempo Liguria, scattata l’Allerta Meteo Gialla per neve

Genova – É scattata alle ore 18 di oggi l’Allerta Meteo Gialla per neve diramata da Arpal nei Settori D ed E, quindi nell’entroterra di Genova e Savona.

Queste zone erano già state interessate dall’Allerta Meteo di ieri, che ha portato nevicate – non particolarmente abbondanti – anche a bassa quota, che hanno interessato persino i tratti autostradali.

L’Allerta Gialla è scattata alle ore 18 e proseguirà fino alle ore 7:00 di domani mattina, quando dovrebbe verificarsi un’attenuazione della fase precipitativa. Inoltre, nel settore E è alto il rischio gelicidio.

Per domani, domenica 25 gennaio si segnalano mareggiate a partire dalle prime ore della mattina per onda da Sudovest a partire dal ponente (zona A) e poi sul centro e levante (B e C) soprattutto per la prima parte della giornata. In attenuazione nel pomeriggio.

