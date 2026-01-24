sabato 24 Gennaio 2026
Rapallo, sventata truffa del carabiniere, pensionata rischia di perdere 25mila euro

Redazione Liguria
0

carabinieri genericaRapallo (Genova) – Hanno convinto una pensionata di essere stata accusata di truffa e raggiro ma, in realtà, la truffata stava per essere lei.
I Carabinieri della Stazione di Rapallo, grazie alla denuncia della vittima e alle immediate attività poste in essere, sono riusciti a sventare un tentativo di truffa, con il cosiddetto metodo del “finto carabiniere”.
In questo caso, la signora era stata contattata telefonicamente più volte da un sedicente ufficiale dell’Arma che cercava di convincerla a effettuare un bonifico da 25mila euro sun un conto corrente indicato per “evitare” di essere coinvolta in alcune indagini in corso.
Un raggiro studiato a tavolino e reso ancora più credibile dall’incredibile telefonata dei malviventi proprio ai carabinieri, per segnalare la presenza sospetta, vicino all’abitazione della persona, di una persona armata di coltello.
I carabinieri hanno ovviamente mandato una pattuglia nella zona e il telefonista ha chiamato la donna per convincerla a guardare dalla finestra perché i militari sarebbero passati perché cercavano lei.
I militari, giunti nella zona indicata e verificata la totale infondatezza della segnalazione, hanno notato la vittima intenta a parlare al telefono in modo agitato e, pertanto, hanno deciso di avvicinarla.
Dal racconto della donna i Carabinieri hanno subito compreso quanto stesse succedendo e, grazie all’immediato intervento presso la filiale della banca dove la vittima aveva appena eseguito il bonifico, sono riusciti a bloccarlo e a evitare il consistente danno economico.

