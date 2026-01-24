Tunnel sotto il porto di Genova, Autostrade avvia la gara per il lotto B

Genova – Il Tunnel subportuale continua a scatenare polemiche e discussioni e Autostrade per l’Italia procede con il progetto e annuncia di aver trasmesso all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, il bando relativo alla procedura di gara dei lavori di realizzazione del “Tunnel Subportuale urbano di attraversamento della città di Genova. Lotto B”, progetto esecutivo approvato.

La pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal Codice Appalti e sul portale acquisti di Autostrade per l’Italia.

L’iter per la realizzazione della discussa opera viaria sembra dunque procedere senza che la popolazione venga interpellata sulle decisioni da prendere.

Pesano i dubbi e le incertezze sullo “sbocco” sul lato di levante, quelle sulla realizzazione di un’opera che “scaverà” sotto il fondale marino del Porto e il futuro della Sopraelevata che potrebbe diventare “inutile” ad opera ultimata.

Discussioni tutt’altro che secondarie che non vengono aperte ai Cittadini ma restano ben chiuse in alcune “stanze dei bottoni”.