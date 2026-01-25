domenica 25 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaArenzano, nuova grossa frana sulla Galleria Pizzo, Aurelia interrotta
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Arenzano, nuova grossa frana sulla Galleria Pizzo, Aurelia interrotta

Redazione Liguria
0

Arenzano galleria pizzo franaArenzano (Genova) – Una nuova grossa frana si è abbattuta sulla strada statale Aurelia nei pressi della Galleria Pizzo. La strada risulta interrotta in entrambe le direzioni.
Ancora grossi problemi per la viabilità del ponente genovese con la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale Aurelia che collega la città di Genova con Arenzano proseguendo verso il ponente della regione.
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che stanno accertando che non ci siano persone intrappolate o peggio dalla frana.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza interno operatore

Loano, scontro frontale sull’Aurelia, tre feriti

Cronaca
Luzzati Promessi Sposi

Casa Luzzati, i Promessi Sposi in immagini, a Palazzo Ducale

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genoa – Bologna, attacco cardiaco per un tifoso, salvato dal defibrillatore

Cronaca
Mario Parodi

Savignone, addio a Mario Parodi, investito per strada da un furgone

Cronaca