Arenzano, nuova grossa frana sulla Galleria Pizzo, Aurelia interrotta

Arenzano (Genova) – Una nuova grossa frana si è abbattuta sulla strada statale Aurelia nei pressi della Galleria Pizzo. La strada risulta interrotta in entrambe le direzioni.

Ancora grossi problemi per la viabilità del ponente genovese con la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale Aurelia che collega la città di Genova con Arenzano proseguendo verso il ponente della regione.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che stanno accertando che non ci siano persone intrappolate o peggio dalla frana.

notizia in aggiornamento