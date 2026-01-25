domenica 25 Gennaio 2026
Bordighera, tre ragazze salvate nel sottopasso allagato

vigili del fuoco archivioBordighera (Imperia) – Salvataggio nella notte nel sottopasso di via Noaro dove l’auto con a bordo tre ragazze è rimasta bloccata dall’acqua che ha nuovamente invaso il passaggio.
L’allarme è scattato intorno alle 23 quando la vettura con le tre giovani a bordo ha iniziato a percorrere il sottopasso pensando che ci fosse solo una grossa pozzanghera mentre l’acqua arrivava al motore.
La vettura si è fermata e le giovani sono rimaste intrappolate all’interno ed hanno chiamato il numero di emergenza 112.
Fortunatamente il livello dell’acqua non raggiungeva l’interno della vettura ma all’arrivo dei vigili del fuoco le tre persone hanno tirato un respiro di sollievo e una dopo l’altra sono state soccorse e messe in salvo.
La vettura è stata trainata fuori dall’acqua ma potrebbe aver subito danni ingenti.
Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno capire anche perché il sottopasso che collega la statale Aurelia e la passeggiata a mare non fosse chiuso preventivamente come di solito avviene, proprio per evitare problemi come quello registrato.
Il sottopasso, infatti, si allaga ogni volta che piove e da tempo le proteste e le richieste di rimediare alla situazione restano inascoltate.

