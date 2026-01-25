domenica 25 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenoa - Bologna, attacco cardiaco per un tifoso, salvato dal defibrillatore
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassi

Genoa – Bologna, attacco cardiaco per un tifoso, salvato dal defibrillatore

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiGenova – Un attacco cardiaco proprio mentre stava assistendo alla partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Momenti di comprensibile apprensione, questo pomeriggio, durannte l’incontro tra Genoa e Bologna allo stadio. Un tifoso di circa 60 anni si è improvvisamente accasciato a terra nella Gradinata Sud e ha perso rapidamente conoscenza.
Subito altri tifosi hanno iniziato ad urlare e a chiedere l’intervento del personale addetto alla sicurezza e l’uomo è stato soccorso. I sanitari della pubblica assistenza hanno spostato la persona in modo da poter intervenire ed hanno usato un defibrillatore portatile per “far ripartire” il cuore.
Una scarica controllata e il battito cardiaco è ripreso e l’uomo si è salvato.
Successivamente e tra gli applausi dei tifosi, il ferito è stato trasferito in ospedale con l’ambulanza e per lui è scattato il ricovero in Terapia intensiva.
Un intervento che dimostra quanto siano importanti le misure di sicurezza e la presenza di defibrillatori nei luogi affollati e dove si tengono manifestazioni sportive.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Mario Parodi

Savignone, addio a Mario Parodi, investito per strada da un furgone

Cronaca
gare auto genova

Genova, gare fra auto a folle velocità, due denunciati

Cronaca
alpini crimonia ritirata russia

Genova ricorda la strage della battaglia di Nikolajewka e la Ritirata...

Cronaca
San Desiderio via Noce di Nasche

San Desiderio, carcassa di lupo nel torrente Sturla, forse ucciso

Cronaca