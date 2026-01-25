Genoa – Bologna, attacco cardiaco per un tifoso, salvato dal defibrillatore

Genova – Un attacco cardiaco proprio mentre stava assistendo alla partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Momenti di comprensibile apprensione, questo pomeriggio, durannte l’incontro tra Genoa e Bologna allo stadio. Un tifoso di circa 60 anni si è improvvisamente accasciato a terra nella Gradinata Sud e ha perso rapidamente conoscenza.

Subito altri tifosi hanno iniziato ad urlare e a chiedere l’intervento del personale addetto alla sicurezza e l’uomo è stato soccorso. I sanitari della pubblica assistenza hanno spostato la persona in modo da poter intervenire ed hanno usato un defibrillatore portatile per “far ripartire” il cuore.

Una scarica controllata e il battito cardiaco è ripreso e l’uomo si è salvato.

Successivamente e tra gli applausi dei tifosi, il ferito è stato trasferito in ospedale con l’ambulanza e per lui è scattato il ricovero in Terapia intensiva.

Un intervento che dimostra quanto siano importanti le misure di sicurezza e la presenza di defibrillatori nei luogi affollati e dove si tengono manifestazioni sportive.