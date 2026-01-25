San Desiderio, carcassa di lupo nel torrente Sturla, forse ucciso

Genova – La carcassa di un lupo è stata trovata nel letto del torrente Sturla, sulle alture della città, sotto il ponte via Noce di Nasche, a San Desiderio e c’è il sospetto che possa essere stato ucciso, forse avvelenato.

L’allarme è stato diffuso nella giornata di ieri, sabato 24 gennaio, quando alcuni residenti si sono accorti della presenza della carcassa nel torrente ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 ma, ad oggi, nessuno è ancora salito a San Desiderio per appurare cosa sia successo all’animale e quantomeno a rimuovere la carcassa semi sommersa nell’acqua che scorre.

Secondo le prime informazioni sarebbe in arrivo l’intervento dei Carabinieri forestali cui è stato chiesto anche di accertare se l’animale, come temono in molti, sia stato ucciso.

La sua presenza, probabilmente un giovane in “dispersione” era stata segnalata più volte nelle ultime settimane e sebbene fosse del tutto inoffensivo e non si siano segnalati in zona episodio di predazione di animali, alcune persone vittime della campagna di disinformazione sul lupo e sulla loro presunta pericolosità – smentita dai fatti e dalle ricerche condotte da autorevoli ricercatori e studiosi – avrebbero pronunciato frasi non proprio di benvenuto nei confronti dell’animale.

“C’è il sospetto che possa essere stato avvelenato – spiegano gli ambientalisti – o, peggio, ucciso con lacci o trappole. Un reato penale su cui ci auguriamo indaghino le forze dell’ordine”.

La carcassa del povero lupo, colpevole solo di essersi avvicinato troppo ad una zona abitata, verrà prelevata e probabilmente esaminata da un veterinario che determinerà le cause del decesso.

Se effettivamente verranno trovate tracce di una morte “violenta” o causata, verrà aperta una indagine.