domenica 25 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSan Desiderio, carcassa di lupo nel torrente Sturla, forse ucciso
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieri

San Desiderio, carcassa di lupo nel torrente Sturla, forse ucciso

Redazione Liguria
0

San Desiderio via Noce di NascheGenova – La carcassa di un lupo è stata trovata nel letto del torrente Sturla, sulle alture della città, sotto il ponte via Noce di Nasche, a San Desiderio e c’è il sospetto che possa essere stato ucciso, forse avvelenato.
L’allarme è stato diffuso nella giornata di ieri, sabato 24 gennaio, quando alcuni residenti si sono accorti della presenza della carcassa nel torrente ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 ma, ad oggi, nessuno è ancora salito a San Desiderio per appurare cosa sia successo all’animale e quantomeno a rimuovere la carcassa semi sommersa nell’acqua che scorre.
Secondo le prime informazioni sarebbe in arrivo l’intervento dei Carabinieri forestali cui è stato chiesto anche di accertare se l’animale, come temono in molti, sia stato ucciso.
La sua presenza, probabilmente un giovane in “dispersione” era stata segnalata più volte nelle ultime settimane e sebbene fosse del tutto inoffensivo e non si siano segnalati in zona episodio di predazione di animali, alcune persone vittime della campagna di disinformazione sul lupo e sulla loro presunta pericolosità – smentita dai fatti e dalle ricerche condotte da autorevoli ricercatori e studiosi – avrebbero pronunciato frasi non proprio di benvenuto nei confronti dell’animale.
“C’è il sospetto che possa essere stato avvelenato – spiegano gli ambientalisti – o, peggio, ucciso con lacci o trappole. Un reato penale su cui ci auguriamo indaghino le forze dell’ordine”.
La carcassa del povero lupo, colpevole solo di essersi avvicinato troppo ad una zona abitata, verrà prelevata e probabilmente esaminata da un veterinario che determinerà le cause del decesso.
Se effettivamente verranno trovate tracce di una morte “violenta” o causata, verrà aperta una indagine.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
disability card

Disability Card bloccate, mancano i fondi per stamparle

Varie
ambulanza soccorsi

Savignone, travolto e ucciso mentre cammina per strada

Cronaca
meteo Liguria domenica 25 gennaio 2026

Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, neve sui rilievi

Cronaca
vigili del fuoco archivio

Bordighera, tre ragazze salvate nel sottopasso allagato

Cronaca