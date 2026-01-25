Savignone, addio a Mario Parodi, investito per strada da un furgone

Avosso (Genova) – Cordoglio e costernazione, in Valbrevenna e non solo, per la morte di Mario Parodi, 66 anni, travolto ed ucciso da un furgone mentre attraversava la strada in via Marconi, vicino alla pizzeria “Al 29” di Savignone, nell’entroterra genovese.

Mario Parodi era stato titolare del panificio di Avosso ed era conosciutissimo nella zona per la sua attività di panificatore e per la sua focaccia amatissima.

La notizia della sua morte, ieri notte, in circostanze ancora tutte da chiarire ha lasciato sgomente molte persone e ha gettato nella disperazione familiari e amici.

Lo piange chi per 30 anni lo ha visto dietro il bancone della panetteria ed era fedele cliente e anche i tanti turisti che nel periodo estivo affollano la vallata ed avevano imparato a conoscere i suoi prodotti.

Recentemente Parodi era andato in pensione e si dedicava ai passatempi ed alla famiglia.

Ieri sera camminava in via Guglielmo Marconi, nei pressi del ponte di Savignone quando è stato centrato in pieno da un furgone che lo ha travolto ed ucciso.

Inutile ogni tentativo di soccorso, all’arrico della Croce Rossa di Montoggio si è tentato di rianimare l’uomo ma le ferite erano troppo gravi e fatali.

Il conducente del mezzo che lo ha investito, sotto choc, ha dichiarato di non averlo visto e in tanti ricordano le proteste per la mancanza di illuminazione sufficiente sulle strade della zona.

Alcuni anni fa Parodi aveva perso il fratello in un terribile incidente stradale, sempre in Valbrevenna dove l’uomo stava viaggiando in moto.