Savignone, travolto e ucciso mentre cammina per strada

Savignone (Genova) – Travolto e ucciso da un furgone mentre camminava per strada. Ennesima tragedia sulle strade liguri con un pedone che perde la vita a causa di un terribile incidente stadale.

Questa volta è successo nel territorio del comune di Savignone, nell’entroterra genovese. Mario Parodi, 66 anni, camminava in via Guglielmo Marconi quando è stato travolto da un furgone di passaggio.

Un impatto violentissimo che non ha dato scampo all’uomo che è stato sbalzato a terra ed è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate.

La tragedia è avvenuta in serata, poco lontanto dalla pizzeria “Al 29” da dove sono partiti i promi soccorsi e le chiamate al numero 112 per chiedere aiuto.

Al’arrivo dell’ambulanza, però, per Mario Parodi non c’era ormai più nulla da fare.

Croce Rossa di Montoggio e automedica Golf 2 sono arrivate sul posto ed hanno constatato il decesso della persona.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente del furgone non avrebbe visto il pedone e l’impatto è stato violentissimo.

Il tratto di strada viene indicato da tempo come scarsamente illuminato e non è escluso che la tragedia sia stata causata anche da questo.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi utili alla ricostruzione del terribile incidente e nelle prossime ore il conducente potrebbe essere indagato per omicidio stradale.