Frana ad Arenzano, AMT cambia il percorso della linea 708

Genova – La frana che si è abbattuta sulla strada statale 1 Aurelia ieri sera continua a causare la chiusura del collegamento tra Arenzano e Vesima e AMT informa di aver disposto la variazione del percorso della linea 708 che collega il quartiere di Voltri con Varazze.

Il traffico sull’Aurelia risulta bloccato in entrambe le direzioni e i mezzi AMT passeranno quindi sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nella tratta compresa tra Arenzano e Voltri e viceversa.