Frana ad Arenzano, notte di lavori: traffico deviato in A10

Arenzano (Genova) – Rischiano di essere giornate di pesanti disagi per gli spostamenti tra Genova e il ponente della regione dopo la grossa frana avvenuta ieri sera sull’Aurelia in prossimità della galleria del Pizzo, che ha costretto i soccorsi ad interrompere completamente la circolazione in entrambe le direzioni.

Dopo una notte di lavori, la buona notizia è l’esclusione di persone rimaste sotto le maceria al momento del crollo. Il materiale franato, però, è piuttosto ingente come dimostrato da alcuni scatti che hanno fatto il giro dei social nelle ore successive.

Questo ha portato allo spostamento del traffico in A10, che al momento risulta l’unico modo per compiere il percorso tra Arenzano e Genova e viceversa, con il rischio di code e disagi che già quotidianamente interessano il nodo autostradale del capoluogo.

Al momento la viabilità in queste prime ore della settimana avrebbe retto senza particolari criticità e senza che si segnalassero code o rallentamenti.

Le stesse code che si segnalano in A7 in prossimità dell’uscita di Genova Bolzaneto e nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla verso sud.

