Genova, donna investita sulle strisce in via Gramsci

Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Questa volta è successo in via Gramsci, a Caricamento.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, in direzione levante, di fronte alla fermata della Metro Darsena nella parallela adiacente a Belvedere Pertusio.

La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta una vettura guidata da un 75enne che l’ha centrata in pieno scagliandola a terra.

Apparentemente non ha riportato gravi conseguenze nell’impatto ma la dinamica della caduta e l’aver battuto la testa a terra ne ha fatto una paziente ad alto rischio e così è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con urgenza ma qui è stata ricoverata in codice verde con lieve dolore alla testa e a un braccio.

Il conducente della vettura non ha dovuto ricorrere a cure.

Sul posto la Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica.