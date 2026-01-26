Genova, è grave il 41enne precipitato al Porto Antico: la ricostruzione

Genova – Emergono ulteriori dettagli in merito alla caduta dell’uomo di 41 anni, soccorso in gravi condizioni questa mattina nella zona del Porto Antico.

Secondo quanto riportato dalla Croce Bianca, la caduta non sarebbe stata causata dal cedimento di una grata, ma il ferito sarebbe precipitato da un’intercapedine nei pressi del parcheggio interrato situato di fronte al Galeone e facendo un volo di circa otto metri.

Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito e le operazioni di soccorso condotte dai sanitari del 118 hanno avuto una durata di circa un’ora e mezza, al termine della quale il 41enne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale.

A seguito del violento impatto avrebbe riportato un sospetto trauma cranico, lombare e spinale.

Il ferito si trovava in compagnia di una donna e di un amico, che hanno avvertito i soccorsi. Al momento non sono chiare le motivazioni della presenza sul posto e nemmeno se il ferito si trovasse in uno stato di alterazione da sostanze.

