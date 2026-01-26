lunedì 26 Gennaio 2026
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, furto su un’auto a Sampierdarena: arrestato un uomo

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 44 anni accusato di aver rubato su un’auto in sosta in via di Francia.
I poliziotti sono stati allertati da un passante, che ha notato il soggetto in questione rompere il vetro della vettura, rubare all’interno e nascondere la refurtiva dentro un borsone.
Gli agenti si sono recati sul posto e hanno avviato le ricerche, ritrovando il 44enne mentre stava camminando in via Cantore.
All’interno del borsone sono state ritrovate una dozzina di scarpe da ginnastica e due smartphone, per un valore totale di 2500 euro. Gli agenti hanno contattato il proprietario dell’automobile al quale è stata riconsegnata la refurtiva.
Nei confronti del 44enne è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.
——————————————————————————————————
