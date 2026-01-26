lunedì 26 Gennaio 2026
Genova, incidente a Struppa: furgone sbanda e finisce nel rio

Redazione Liguria
Incidente StruppaGenova – I soccorsi sono intervenuti questa mattina in via Rio Torbido, sulle alture di Struppa, dove un uomo alla guida di un furgone avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando pericolosamente e finendo nel rio sottostante.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli così come quello di eventuali pedoni di passaggio. Fortunatamente, nonostante l’impatto, il conducente del mezzo non avrebbe riportato ferite gravi.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le operazioni per il recupero dei veicolo incidentato. La ringhiera che delimita la strada sarebbe stata sfondata a seguito dell’impatto.
