lunedì 26 Gennaio 2026
Genova, nascondeva 4 etti di droga in casa a Pra’: 22enne arrestato

Redazione Liguria
Polizia auto volanteGenova – Un giovane di 22 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo un intervento delle forze dell’ordine in via San Remo, nel quartiere genovese di Pra’.
Secondo quanto ricostruito, gli agenti avrebbero notato il 22enne durante un controllo sul territorio. Il giovane era apparso nervoso e desideroso di allontanarsi il prima possibile ed è stato trovato in possesso di un involucro con 15 grammi di hashish e circa 300 euro in contanti considerati provenienti dall’attività illecita.
A quel punto è scattata la perquisizione presso la sua abitazione, che ha portato al ritrovamento di 400 grammi si cannabis, del materiale per il confezionamento della droga e circa 640 euro in contanti.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.
