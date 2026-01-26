lunedì 26 Gennaio 2026
Genova, stop di quattro serate per la metropolitana

Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Anche questa settimana la metropolitana si fermerà per altre quattro serate, con i conseguenti disagi per i cittadini che sono soliti usufruire del servizio e che devono fare i conti con le chiusure anticipate.
Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.
I lavori, come specificato da Amt, si rendono necessari per la prosecuzione delle attività di manutenzione sulla linea.
Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza nella zona di Caricamento.
——————————————————————————————————
