Genova, stop di quattro serate per la metropolitana

Genova – Anche questa settimana la metropolitana si fermerà per altre quattro serate, con i conseguenti disagi per i cittadini che sono soliti usufruire del servizio e che devono fare i conti con le chiusure anticipate.

Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

I lavori, come specificato da Amt, si rendono necessari per la prosecuzione delle attività di manutenzione sulla linea.

Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza nella zona di Caricamento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]