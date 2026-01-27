Autostrade, altro incidente in A10: due persone ferite

Imperia – Un altro incidente si è verificato in A10, oltre a quello avvenuto tra Albissola e Savona che ha causato lunghe code e il ferimento di due persone, soccorse dai sanitari del 118.

Questa volta è accaduto, sempre lungo la carreggiata che viaggia in direzione Francia, nel tratto compreso tra il casello di Imperia Ovest e quello di Arma di Taggia. A rimanere coinvolte sono state due autovetture, che si sono scontrate tra di loro. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave.

Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno il compito di gestire il traffico ed effettuare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

