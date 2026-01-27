Autostrade, incidente in A10: due feriti e lunghe code

Savona – Un incidente si è verificato nel corso della prima mattinata odierna in A10, nel tratto compreso tra Albissola e Savona.

A tamponarsi sarebbero stati un furgone e un mezzo pesante, per cause al momento ancora da verificare. Il conducente e il passeggero del furgone sono rimasti feriti a seguito dell’impatto: uno è riuscito a mettersi in salvo autonomamente, mentre è rimasto incastrato all’interno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. I medici hanno prestato le cure nei confronti dei feriti, mentre le forze dell’ordine hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico, con code fino a 5 chilometri che si sono formate lungo la carreggiata che viaggia in direzione ovest.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]