Frana sull’Aurelia, Autostrada gratis da Genova Prà ad Arenzano

Genova – Niente pedaggio autostradale tra Genova Prà e Arenzano dalla mezzanotte a causa della frana che ha bloccato la statale Aurelia.

Il provvedimento scatta alle 00:00 di mercoledì 28 gennaio quando verrà attivata l’esenzione totale del pedaggio per gli utenti che percorrono la A10 tra Genova Prà e Arenzano.

L’agevolazione riguarda tutti i viaggiatori che utilizzano le due stazioni come punto di ingresso e di destinazione, o viceversa.

La misura viene avviata da Autostrade per l’Italia nell’ambito delle iniziative coordinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Liguria, a seguito dell’evento franoso che ha determinato la chiusura della SS 1 via Aurelia al Km 547+50.

L’iniziativa è stata adottata per andare incontro alle esigenze del territorio e dei tanti pendolari che percorrono ogni giorno quel tratto. L’esenzione è valida per tutte le classi di veicoli e resterà in vigore fino al ripristino della viabilità della SS1.