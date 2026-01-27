Genova, altro incidente in lungobisagno Istria: ferito un uomo, traffico in tilt

Genova – Un altro grave incidente è avvenuto questa mattina in Val Bisagno, praticamente nello stesso punto dove la scorsa settimana ha perso la vita Peter Luis Lopez Borja.

Il sinistro ha coinvolto una macchina e una moto, che dalle prime informazioni procedevano in due direzioni opposte. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, rimasto ferito a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti. Fortunatamente, le sue condizioni sarebbero apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto.

Inoltre, sono giunti sul posto anche gli agenti della polizia locale per effettuare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e per gestire il traffico nella zona. Proprio per quanto riguarda la viabilità, si sono segnalate le prime ripercussioni in entrambe le direzioni, con pesanti rallentamenti e code che si stanno estendendo in buona parte della Val Bisagno e delle vie adiacenti.

Si rinnovano le polemiche da parte di alcuni cittadini e residenti della zona, che già la scorsa settimana avevano evidenziato la pericolosità del tratto di lungobisagno Istria nel quale in passato si sono già verificati incidenti più o meno gravi e che chiedono degli interventi di sicurezza.

