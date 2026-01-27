martedì 27 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, altro incidente in lungobisagno Istria: ferito un uomo, traffico in tilt
Notizie LiguriaGenovaCronacaMarassiMolassanaNotizie in evidenza

Genova, altro incidente in lungobisagno Istria: ferito un uomo, traffico in tilt

Redazione Liguria
0

Traffico val BisagnoGenova – Un altro grave incidente è avvenuto questa mattina in Val Bisagno, praticamente nello stesso punto dove la scorsa settimana ha perso la vita Peter Luis Lopez Borja.
Il sinistro ha coinvolto una macchina e una moto, che dalle prime informazioni procedevano in due direzioni opposte. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, rimasto ferito a seguito dell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti. Fortunatamente, le sue condizioni sarebbero apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto.
Inoltre, sono giunti sul posto anche gli agenti della polizia locale per effettuare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e per gestire il traffico nella zona. Proprio per quanto riguarda la viabilità, si sono segnalate le prime ripercussioni in entrambe le direzioni, con pesanti rallentamenti e code che si stanno estendendo in buona parte della Val Bisagno e delle vie adiacenti.
Si rinnovano le polemiche da parte di alcuni cittadini e residenti della zona, che già la scorsa settimana avevano evidenziato la pericolosità del tratto di lungobisagno Istria nel quale in passato si sono già verificati incidenti più o meno gravi e che chiedono degli interventi di sicurezza.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
funicolare Sant'Anna Genova Castelletto

Genova, funicolare di Sant’Anna ancora ferma

Cronaca
carabinieri generica

Genova, porta ua pistola finta in classe e la mostra ai...

Cronaca
meteo Liguria martedì 27 gennaio 2026

Meteo Liguria, nuovo forte peggioramento con pioggia e neve

Cronaca
Gilberto Simoni

Giorno della Memoria, Grifo d’Oro a Gilberto Salmoni

Cronaca