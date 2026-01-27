Genova, armati di coltello rapinano un uomo al Porto Antico: arrestati tre minorenni

Genova – Sono tre giovanissimi, uno di 16 anni e due di 17 anni, i soggetti accusati della rapina avvenuta sabato notte al Porto Antico.

A dare l’allarme è stata la stessa vittima, che ha fermato una pattuglia di passaggio e ha raccontato di esser stato avvicinato poco prima tra tre giovani che, armati di coltello e con il volto parzialmente coperto, gli hanno intimato di consegnar loro la sigaretta elettronica che aveva con sé.

Gli agenti hanno immediatamente dato il via alle ricerche e hanno individuato nei pressi di piazza Cavour tre ragazzini corrispondenti alla descrizione.

A seguito dei controlli svolti, uno dei tre è stato trovato in possesso di un coltellino, mentre un altro della sigaretta elettronica rubata (riconsegnata in seguito al legittimo proprietario).

I tre sono stati arrestati e dovranno rispondere dell’accusa di rapina in concorso, mentre uno è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

