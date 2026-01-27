martedì 27 Gennaio 2026
Genova, fuga di gas a Principe, strada bloccata

Redazione Liguria
0

Cantiere cartelliGenova – Una forte fuga di gas ha fatto scattare l’allarme sicurezza in via Andrea Doria, alle spalle della stazione ferroviaria di Genova Pricipe e il traffico è stato bloccato, in direzione levante levante, per consentire le operazioni di scavo e riparazione delle condotte danneggiate.
L’allarme è scattato intorno alle 15,30 quando sono arrivate le prime segnalazioni di emergenza al numero 112.
La polizia locale ha immediatamente chiuso il traffico mentre arrivavano i vigili de fuoco e i tecnici di Ireti (gruppo Iren) incaricati delle riparazioni della condotta.
Possibili disagi per il blocco del servizio di erogazione per la durata dei lavori.

