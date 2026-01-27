Genova, funicolare di Sant’Anna ancora ferma

Genova – Funicolare di San’Anna ancora ferma e ancora proteste dei tanti utilizzatori per l’ennesimo disservizio che interessa in particolare le linee di questo tipo.

La funicolare si è fermata alle 8,30 e dovrebbe riprendere il funzionamento intorno alle 17,30 secondo quanto ufficialmente noto.

L’impianto è fermo per manutenzione ma negli ultimi tempi, insieme a quello che collega la Zecca con Righi, ha presentato problemi nella continuità del servizio con fermi ripetuti e prolungati.

In azione il servizio sostitutivo con i mezzi pubblici su ruota ma i pendolari e gli utilizzatori in genere evidenziano che, in questo modo, i tempi di trasferimento risultano ovviamente più lenti e i disagi sono molti.