Genova, incidente in Albaro: scooterista trasportato all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina in largo San Josemaria Escrivà, tra via Piave e via Rosselli, nel quartiere genovese di Albaro.

Uno scooter che proseguiva in direzione di Galleria Mameli ha sbandato a causa di una striscia d’olio, che ha fatto perdere il controllo del mezzo al conducente.

La moto ha prima impattato contro la fiancata di un’auto che procedeva in direzione opposta e poi ha proseguito la sua corsa per circa 100 metri. Lo scooterista è stato sbalzato dal mezzo e ha impattato contro il marciapiede, riportando ferite e contusioni.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto e che l’hanno trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico. In corso anche le operazioni di bonifica della strada.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]