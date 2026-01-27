Genova, rapinato e picchiato in centro: denunciati un 17enne e un 16enne

Genova – Un nuovo episodio di violenza si è verificato in centro a Genova. Questa volta è accaduto in via San Vincenzo, sabato notte, quando un uomo ha allertato le forze dell’ordine raccontando di esser stato aggredito con pugni e calci da due giovani con il volto coperto, che l’hanno picchiato nel tentativo di rapinarlo.

Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dei due soggetti e ne hanno fermato uno poco distante. L’altro, invece, aveva fatto inizialmente perdere le proprie tracce, ma grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona è stato individuato all’interno di un cassonetto della spazzatura dove si era nascosto.

Nei loro confronti è scattata la denuncia e dovranno rispondere dell’accusa di tentata rapina in concorso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]