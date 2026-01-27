Meteo Liguria, nuovo forte peggioramento con pioggia e neve

Un nuovo forte peggioramento delle condizioni meteo è atteso nella seconda parte di giornata di oggi, martedì 27 gennaio 2026 e nella prima parte di domani, mercoledì. Attese piogge anche a carattere di rovescio e intense nevicate nelle aree interne del Centro-Ponente a partire dalla serata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

in mattinata sono previste le prime avvisaglie, del forte peggioramento atteso in serata con copertura nuvolosa in aumento con deboli piovaschi sull’Imperiese costiero entro pranzo.

Nel corso del primo pomeriggio la costa del Genovese e del Savonese (oltre che del già citato Imperiese) verrà interessata dalla risalita di veloci rovesci, con persistenza maggiore approssimandosi alla serata; Più asciutto a Levante.

In serata possibile incremento dei fenomeni sul settore Centro-Occidentale (ratei precipitativi elevati e accumuli pluviometrici localmente superiori ai 70-80 mm entro la mezzanotte).

Nel peggioramento serale la quota neve sui versanti padani Occidentali (Bormida-Erro) e successivamente su Val d’Orba-Stura (localmente anche Scrivia) andrà a calare fino a raggiungere i 400-500 MT. o localmente i fondovalle su Bormida e Orba, con accumuli al suolo anche superiori ai 10-15 cm. entro fine periodo. (“omotermia”)

Estensione dei fenomeni a Levante in tarda serata con piogge moderate su tutto il territorio regionale (quota neve 1200-1300 MT su Appennino di Levante)

Possibili fenomeni di gelicidio nelle vallate del profondo entroterra del Genovese in serata ( al di sopra dei 600-700 MT.)

Venti moderati o localmente forti di Scirocco sul Centro-Levante. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali sugli sbocchi vallivi del Savonese e, a partire dalla serata, del Genovese Occidentale.

Mare generalmente mosso in mattinata; In rapido aumento fino ad agitati tra pomeriggio e sera, con onda lunga da S in serata ( 2.5-3.0 MT ; periodo: 6-7 sec.)

Temperature in generale aumento in mattinata in concomitanza della risalita del richiamo mite meridionale. In diminuzione nelle aree interne interessate dalle nevicate e diffusamente sul Centro-Ponente con l’impostazione della tramontana sui “corridoi del travaso”.

Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+13°C e massime tra +9°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+3°C e massime tra +1°C/+9°C.