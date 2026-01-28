Genova, cede un muraglione a San Desiderio: traffico a senso unico alternato

Genova – Un’altra frana ha interessato il territorio ligure, particolarmente colpito in questi giorni dopo le ultime perturbazioni che hanno portato neve in Appennino e sui versanti padani e piogge abbondanti sui versanti marittimi e sulle coste.

Nella mattinata odierna si è verificato il cedimento di un muraglione in via Ettore Bisagno, nella zona di San Desiderio.

Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti persone o veicoli, ma i disagi per il traffico si sono fatti sentire fin da subito.

Dopo l’arrivo sul posto dei soccorsi e la constatazione dell’entità del danno, è stato predisposto un senso unico alternato. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

