mercoledì 28 Gennaio 2026
Genova, cede un muraglione a San Desiderio: traffico a senso unico alternato
Cronaca

Genova, cede un muraglione a San Desiderio: traffico a senso unico alternato

Redazione Liguria
franaGenova – Un’altra frana ha interessato il territorio ligure, particolarmente colpito in questi giorni dopo le ultime perturbazioni che hanno portato neve in Appennino e sui versanti padani e piogge abbondanti sui versanti marittimi e sulle coste.
Nella mattinata odierna si è verificato il cedimento di un muraglione in via Ettore Bisagno, nella zona di San Desiderio.
Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti persone o veicoli, ma i disagi per il traffico si sono fatti sentire fin da subito.
Dopo l’arrivo sul posto dei soccorsi e la constatazione dell’entità del danno, è stato predisposto un senso unico alternato. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.
