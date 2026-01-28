mercoledì 28 Gennaio 2026
Genova, la multa per aver lasciato il finestrino aperto fa discutere

multa finestrino aperto genovaGenova – Fa discutere, specie sui social, la denuncia di un genovese che si è visto sanzionare per aver “dimenticato il finestrino aperto”.
L’automobilista, incredulo, ha pubblicato la foto della sanzione da 42 euro e dell’auto parcheggiata in via Fieschi, in pieno centro, dimenticando parzialmente aperto il finestrino.
Gli agenti della polizia locale lo hanno rintracciato e chiamato e quando è arrivato all’auto è stato sanzionato perchè: “sostava senza adottare cautele atte ad evitare l’uso del veicolo.
“Quando scopri che l’aria fresca è illegale – ha ironizzato l’automobilista – Genova centro ore 17. Multa per “sosta senza adottare cautele atte ad evitare l’uso del veicolo”. Traduzione: finestrino aperto a metà. Le chiavi in tasca. Il motore spento. 3,50 euro di sosta regolarmente pagata. Il ladro manco nei paraggi. Ma attenzione: il finestrino aperto… pericolosissimo! Morale: in questo Paese puoi restare senza lavoro, senza tutele, senza parcheggi… ma mai senza finestrini chiusi”.
