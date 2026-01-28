Genova, questa mattina la commemorazione dei carabinieri Tuttobene e Casu

Genova – Questa mattina, nella caserma di Forte San Giuliano, nel quartiere genovese di Albaro, si è tenuta la cerimonia in ricordo del 46° anniversario dell’attentato costato la vita al tenente colonnello dei Carabinieri Emanuele Tuttobene e all’appuntato Antonino Casu, uccisi il 25 gennaio 1980 da un nucleo delle Brigate Rosse. L’episodio segnò profondamente la città e ancora oggi resta simbolo di una stagione drammatica della storia italiana.

Alla commemorazione in onore dei due carabinieri, entrambi insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, è intervenuto il vicesindaco di Genova, Alessandro Terrile, insieme a numerose autorità civili e militari.

L’attentato avvenne in una delle fasi più difficili della storia repubblicana, segnata dal terrorismo e da un clima di forte tensione sociale. I due carabinieri furono colpiti mentre svolgevano il loro servizio, diventando vittime di una strategia eversiva che mirava a colpire le istituzioni. Il loro sacrificio contribuì a rafforzare la risposta dello Stato e la difesa dei valori democratici su cui si fonda il Paese.

