Maltempo a Genova, chiuso nella notte il sottopasso di Brin

Genova – E’ stato riaperto questa mattina, intorno alle 6,30, il sottopasso di Brin che collega la zona di Certosa oltre la linea ferroviaria con il resto del quartiere.

Come sempre più spesso avviene ad ogni piovasco più intenso, il sottopasso si è allagato ieri sera, intorno alle 23, costringendo la polizia locale a chiuderlo per evitare che auto o pedoni potessero rimanere intrappolati.

Nella notte intervento dei vigili del fuoco e pause nella precipitazioni hanno consentito il deflusso dell’acqua che ha portato alla riapertura.

In caso di forti precipitazioni, però, potrebbe tornare a scattare la chiusura.

I residenti della zona chiedono da anni interventi strutturali per eliminare le cause dell’allagamento e per rendere più sicuro il sottopasso.