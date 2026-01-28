Savona, cede l’asfalto in via Carissimo e Crotti, accertamenti in corso

Savona – Una piccola voragine che si apre sulla strada, inghiottendo l’asfalto e sprofondando per oltre un metro. Intervento urgente dei vigili del fuoco in via Carissimo e Crotti per un misterioso cedimento del manto stradale che poteva trasformarsi in una trappola per motociclisti ma anche in un concreto pericolo per gli automobilisti.

Poco prima delle 5:30 di questa mattina, due automobilisti hanno segnalato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco il cedimento del manto stradale, con l’apertura di una piccola voragine proprio nel mezzo della carreggiata.

Secondo le prime informazioni alcune autovetture avrebbero riportato danni a causa dell’avvallamento improvviso.

Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco di Savona, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri, impegnate nella chiusura della strada e nella gestione della viabilità per garantire la sicurezza degli utenti.

Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare gli interventi necessari al ripristino della sede stradale.

(foto dei Vigili del Fuoco di Savona)