mercoledì 28 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaSavona, cede l'asfalto in via Carissimo e Crotti, accertamenti in corso
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Savona, cede l’asfalto in via Carissimo e Crotti, accertamenti in corso

Redazione Liguria
0

savona buca strada crottiSavona – Una piccola voragine che si apre sulla strada, inghiottendo l’asfalto e sprofondando per oltre un metro. Intervento urgente dei vigili del fuoco in via Carissimo e Crotti per un misterioso cedimento del manto stradale che poteva trasformarsi in una trappola per motociclisti ma anche in un concreto pericolo per gli automobilisti.
Poco prima delle 5:30 di questa mattina, due automobilisti hanno segnalato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco il cedimento del manto stradale, con l’apertura di una piccola voragine proprio nel mezzo della carreggiata.
Secondo le prime informazioni alcune autovetture avrebbero riportato danni a causa dell’avvallamento improvviso.
Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco di Savona, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri, impegnate nella chiusura della strada e nella gestione della viabilità per garantire la sicurezza degli utenti.
Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare gli interventi necessari al ripristino della sede stradale.
(foto dei Vigili del Fuoco di Savona)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ventimiglia false calze puma

Ventimiglia, calze Puma tarocche, sequestrate 58mila paia

Cronaca
sottopasso Brin allagato

Maltempo a Genova, chiuso nella notte il sottopasso di Brin

Cronaca
neve strada spazzaneve

Maltempo in Liguria, Forti precipitazioni e Allerta Neve sino alle 10

Cronaca
meteo liguria mercoledì 28 gennaio 2026

Meteo Liguria, pioggia sulla costa e nevicate nell’entroterra

Cronaca