giovedì 29 Gennaio 2026
Caos Autostrade, dal prossimo weekend ridotto lo scambio di carreggiata in A7

Redazione Liguria
Genova – A partire dal prossimo fine settimana, sarà ridotta la lunghezza dello scambio di carreggiata presente in A7 da fine settembre. Ad annunciarlo è stato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, che ha sottolineato come i lavori di Aspi siano in anticipo rispetto alla tabella di marcia.
Fino ad oggi il restringimento di carreggiata tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla per i lavori sulla Galleria Campora ha avuto una lunghezza di 6,5 chilometri, mentre dal prossimo weekend si procederà su una sola corsia per senso di marcia pel “soli’ due chilometri.
In questi mesi sono stati numerosi i disagi e i rallentamenti causati dal cantiere, con macchine, mezzi pesanti e, purtroppo, anche mezzi di soccorso che sono rimasti spesso bloccati nel traffico.
La riduzione della lunghezza del restringimento dovrebbe avere un impatto positivo sulla circolazione.
