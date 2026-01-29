giovedì 29 Gennaio 2026
Frana ad Arenzano, scintille sulla galleria paramassi tra Comune e Ministero

Redazione Liguria
0

Arenzano galleria pizzo franaArenzano (Genova) – La frana caduta sulla strada statale Aurelia continua a bloccare il traffico in entrambe le direzioni e si scatena la guerra a distanza, a colpi di messaggi sui social, tra il Comune di Arenzano e i rappresentanti del Governo che si occupano della materia.
Oggetto del contendere la galleria “paramassi” proposta da Anas come “soluzione” al problema e che, secondo le accuse lanciate dal vice ministro Edoardo Rixi, sarebbe “bloccata” dal sindaco e dalla “sinistra”.
Accuse rispedite al mittente via social dal sindaco Francesco Silvestrini che risponde ricordando che la galleria paramassi è prevista sul lato opposto della galleria Pizzo rispetto a dove è caduta la frana e dunque non avrebbe alcun effetto sull’emergenza attuale neppure se fosse già stata realizzata.
Il Comune esprime perplessità sul progetto da 21 milioni di euro e che realizzerebbe un forte impatto per quanto riguarda la cementificazione della zona, con una struttura di contenimento lunga quasi mezzo chilometro e realizzata in cemento armato.
Neppure troppo velatamente molti esponenti politici invitano chi prende decisioni a Roma a venire a vedere di persona la situazione e sollecitano interventi urgenti e rapidi nella loro esecuzione visto che la galleria paramassi, se anche partisse a breve, necessiterebbe di mesi e mesi di cantiere e lavori con pesanti ricadute anche sul traffico perché la strada verrebbe ridotta ad una sola corsia.
Particolare che, se il cantiere fosse stato già attivo – ha spiegato il sindaco di Arenzano –  avrebbe creato coda nella zona dove si è abbttuta la frana e facilmente si conterebbero le vittime.
Ieri il vertice tra il Comune di Arenzano e quello di Genova, confinanti proprio sul tratto di strada incriminato e che dovranno coordinare gli interventi e il lavoro amministrativo.
A seguito della chiusura della Statale 1 Aurelia tra Genova e Arenzano, sono state definite soluzioni immediate per ridurre i disagi a pendolari, studenti e cittadini.
Con il biglietto dell’autobus si può salire sul treno
Per tutta la durata della chiusura, i treni regionali tra Genova Voltri e Cogoleto (e viceversa) possono essere utilizzati anche con il normale titolo di viaggio del trasporto pubblico locale genovese.
Autostrada A10 Genova – Ventimiglia gratuita
Confermata anche la gratuità del pedaggio autostradale tra i caselli di Genova Pra’ e Arenzano.
Fermata ferroviaria di Genova Vesima 
È stata inoltre richiesta a Trenitalia una fermata temporanea dei treni regionali a Genova Vesima, attualmente in valutazione tecnica.

