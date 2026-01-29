Genova, accusa un malore durante l’imbarco su un traghetto: è grave

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina presso ponte Caracciolo, durante l’imbarco di un traghetto.

Una donna di circa 50 anni che stava per imbarcarsi ha improvvisamente accusato un malore, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi sul posto. I sanitari del 118 sono giunti sul luogo indicato e hanno prestato le prime cure, tentando di rianimare la donna in arresto cardiaco per circa un’ora.

In seguito, la 50enne è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono apparse molto gravi, è stata presa in carico dal personale sanitario

