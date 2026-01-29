Genova, incidente in via Adamoli: uno scooterista all’ospedale

Genova – Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato questa mattina in via Adamoli, a Molassana.

Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato ferite e lesioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure sul posto e l’hanno in seguito trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale. L’automobilista, invece, è rimasto illeso.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Rimane da chiarire la causa dello scontro tra i due veicoli.

