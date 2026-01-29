giovedì 29 Gennaio 2026
Genova, malore nell’area Traghetti, donna ricoverata in codice rosso

Redazione Liguria
ambulanza 118 genovaGenova – Si è sentita male durate le operazioni di sbarco-imbarco da un traghetto ed ha perso conoscenza scatenando momenti di comprensibile paura.
Emergenza medica, questa mattina, nelle aree traghetti del porto di Genova dove una donna di 50 è svenuta improvvisamente e subito sono scattati i soccorsi, prima dei presenti e del personale e poi con l’automedica Golf 4 del 118 arrivata sul posto con l’ambulanza della Croce Verde.
La donna è stata rianimata a lungo, anche con l’utilizzo del defibrillatore che ha fortunatamente stabilizzato il battito cardiaco e i parametri vitali.
L’ambulanza l’ha poi trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale Galliera dove i medici l’hanno sottoposta a cure mediche salvavita.
La donna sembra stare meglio e nelle prossime ore verrà sottoposta a tutti gli esami previsti per cercare di capire cosa abbia provocato l’emergenza.

