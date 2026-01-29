Ventimiglia, per fare una foto si appoggia ad una ringhiera che crolla: ferita una donna

Ventimiglia (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina a Ventimiglia, sul lungomare Girolamo Rossi, dove una turista di circa 60 anni è precipitata per circa un metro e mezzo a seguito del crollo di una ringhiera.

Secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe appoggiata per scattare una foto, ma la ringhiera avrebbe improvvisamente ceduto facendola precipitare a terra.

L’impatto è stato violento e la donna avrebbe riportato la frattura del bacino e di una gamba.

Soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata all’ospedale Borea di Sanremo dove è stata presa in cura dai medici. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e la zona è stata transennata per svolgere i rilievi necessari.

