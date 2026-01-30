Arenzano, frana sull’Aurelia, cariche esplosive per un intervento urgente

Arenzano (Genova) – Verranno utilizzate anche cariche esplosive per liberare più velocemente la strada statale Aurelia bloccata dalla maxi frana che si è abbattuta tra Vesima ed Arenzano. E’ quanto emerso dall’ultimo sopralluogo effettuato sull’area del disastro e che ha evidenziato la possibilità che la strada resti chiusa per almeno un mese.

Tra le ipotesi che sono emerse e che appaiono più probabili c’è anche l’uso di esplosivi per ridurre le dimensioni degli enormi massi che minacciano di cadere ma anche per aprire varchi nella roccia ancora al di sopra della strada.

Una eventualità mai utilizzata recentemente per i rischi connessi, gli altissimi costi esecutivi e per le perplessità di molti tecnici che temono che le violente esplosioni possano creare altri movimenti di roccia o riattivarne di antichi. La soluzione, insomma, sarebbe peggio del problema stesso.

La decisione verrà presa a breve perché i tempi di intervento sono molto importanti e la riapertura della strada una priorità.

Altra novità riguarderebbe la possibilità che i materiali di risulta e di rimozione della frana possano essere “scaricati” al di sotto della strada e probabilmente anche in mare.

Un “rinforzo” per le difese a mare per alcuni, un disastro ambientale per chi invece pensa alla protezione di tratti di costa da preservare sotto il profilo della flora e fauna marina.