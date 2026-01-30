Gaslini, ingresso solo lato mare, disagi per gli utenti

Genova – Sono pensanti i disagi per l’utenza dell’ospedale pediatrico Gaslini di Quarto che, a causa della chiusura di via Redipuglia per un cedimento del terreno, è accessibile solo dal varco “lato mare”.

A seguito del cedimento del terreno nella zona dove si lavora per il cantiere del “nuovo Gaslini”, infatti, la strada che sale da Sturla sino all’ex ospedale psichiatrico di Quarto, risulta chiusa e l’unico varco di accesso è quello da via V Maggio mentre il passaggio da largo Tolentino è aperto solo ai pedoni.

In una nota l’ospesale Gaslini informa che: la modifica si rende necessaria a seguito di una importante perdita nella rete comunale dei sottoservizi idrici, verificatasi su suolo pubblico in Via Redipuglia e non dipendente dall’attività di cantiere dell’Istituto Gaslini, nel tratto compreso indicativamente tra i civici 18 e 21, attualmente interdetti al traffico veicolare e pedonale.

Al fine di agevolare il flusso del traffico in un’area già interessata da criticità, l’Istituto Gaslini ha pertanto disposto una temporanea riorganizzazione dei propri accessi, prevedendo il solo ingresso dal lato mare e uscita dal lato monte.

Si segnala inoltre che la perdita dalla rete comunale dei sottoservizi idrici, pur non essendo riconducibile alle attività di cantiere dell’Istituto, ha interessato un’area prossima ai lavori in corso, determinando importanti ripercussioni anche all’interno del cantiere Nuovo Gaslini, che renderanno necessarie lavorazioni aggiuntive e interventi mirati di ripristino”.