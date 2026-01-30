venerdì 30 Gennaio 2026
Genova, chiuso il ristorante Da Rina sulle Mura delle Grazie

Redazione Liguria
da Rina ristorante genovaGenova – Dopo 80 anni di onorata attività, anche il ristorante Da Rina, sulle Mura delle Grazie, abbassa definitivamente le saracinesche e il Comune di Genova è costretto a ritirare il riconoscimento di “Bottega storica” dall’elenco delle eccellenze storiche della città.
Una notizia che era nell’aria da tempo visto che dal 2024 il locale è in manutenzione e che da tempo le sale che hanno accolto personaggi illustri della storia recente italiana e dello sport sono desolate e chiuse.
I bei tempi di Caterina Rapetti “a scià Rina” sono andati e dopo quasi 80 anni il locale è arrivato alle sue pagine finali.
Aperto nel 1946, il ristorante Da Rina era meta fissa per l’amatissimo presidente della Repubblica Sandro Pertini ma, in tempi più recenti anche Diego Armando Maradona e il magistrato Giovanni Falcone hanno assaporato le prelibatezze preparate dalla cucina del ristorante restandone incantati. Il numero e l’elenco di cantanti, attori, politici e personaggi della Cultura che hanno cenato o pranzato tra le mura del ristorante sarebbe chilometrico come le manifestazioni di affetto e di dolore per la chiusura che vanno affollandosi sui social a commento dei post che danno la triste notizia.

