Genova, indagini AMT, i primi nomi dell’inchiesta

Genova – Mentre il consiglio di amministrazione si appresta ad approvare il Bilancio di AMT con un buco di quasi 280 milioni di euro, emergono i primi nomi dell’inchiesta aperta dai magistrati genovesi sulla crisi.

Si tratta di tre ex componenti del consiglio di amministrazione:

Enzo Sivori, ex vicepresidente, Sabina Alzona, esperta di comunicazione d’impresa, e Manuela Bruzzone, specializzata in sistemi di qualità certificati.

I tre sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati e saranno sentiti nei prossimi giorni.

Nel fascicolo aperto a Palazzo di Giustizia per l’inchiesta AMT, i tre amministratori risulterebbero indagati per il reato previsto dall’articolo 329 del Codice della crisi d’impresa, legato all’aggravamento del dissesto in relazione a un’ipotesi iniziale di falso in bilancio.

Oggi la sindaca di Genova Silvia Salis, all’emergere dei nuovi dati del buco di bilancio di AMT ha chiesto a chi continuava a ripetere di “voler vedere il Bilancio” di scusarsi con la città suscitando nuove polemiche e una fiammata di reazioni politiche contrastanti.

Forte preoccupazione per le sorti di AMT sono state espresse dai sindacati che chiedono “atti concreti” a chi si è speso sino ad ora promettendo un impegno nell’opera di risanamento dell’azienda del trasporto pubblico.

In un comunicato della Filt Cgil Liguria si legge che “la chiusura del bilancio 2024 di AMT ha definito tutti gli elementi utili per mettere in campo le azioni necessarie al suo risanamento. Il Comune di Genova, con il quale è aperta una interlocuzione con i sindacati, si è impegnato a stanziare 15 milioni di euro. L’impegno è importante ma non sufficiente. All’appello manca la Regione Liguria che ha promesso risorse proprie per ricapitalizzazione e il contratto di servizio che al momento non sono arrivate. In questo difficile quadro è necessario che ognuno faccia la propria parte con senso di responsabilità e si impegni con azioni concrete: non è tempo di promesse ma di atti formali.

