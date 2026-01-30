Genova, adozioni al canile, un video per smontare i dubbi

Genova – Un decalogo delle “scuse” che i volontari del Canile di Monte Contessa sentono pronunciare da chi abbandona un animale o non lo vuole adottare. Una lista delle frasi che feriscono chi dedica il proprio tempo libero al benessere degli animali abbandonati e cerca di trovare una casa a chi chiede davvero poco per poter vivere meglio.

Lo hanno raccolto i volontari dell’associazione Una che gestisce il canile ed è diventato un video che mostra gli animali in attesa di una adozione e la sequenza delle frasi che più spesso vengono pronunciate.

Un video struggente rivolto a incentivare le adozioni consapevoli da parte di chi potrebbe aiutare i poveri animali ad avere un futuro migliore.

I volontari compiono ogni sforzo possibile per far vivere cani e gatti nel migliore ambiente possibile nel canile ma nessuno di loro ha dubbi sul fatto che, con una casa ed una famiglia che li ama, tutti gli animali starebbero molto meglio.

Chi desidera adottare un cane o un gatto può farlo contattando l'associazione Una

